Ксения Бородина и Катя Жужа устроили танцы после своего примирения

Подруги не скрывают радости в связи с воссоединением после ссоры длиною в пять лет.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и экс-ведущая этого реалити-шоу Катя Жужа объявили о своем примирении.

Подписчики обрадовались воссоединению двух закадычных подруг, которые последние пять лет были в ссоре и не общались друг с другом.

Не меньше своих фанатов примирению радуются и сами Ксения Бородина и Катя Жужа. В сторис микроблога Бородина поделилась видео, на котором запечатлено, как они с Жужей раскатывают на машине, дурачатся и весело хохочут.

«Я здесь хотела отметить аккаунт Жужи, но не могу. Мы заблокировали друг друга, а теперь не можем разблокировать», — поделилась Ксения Бородина.

Но позже подругам удалось подружиться и в Instagram. На видео, которое Бородина и Жужа сняли для Тиктока, аккаунт Жужи у Бородиной уже отмечен.

Напомним, о примирении Ксения Бородина и Катя Жужа сообщили в этот вторник, 18 января. Подруги разместили совместное фото каждая в своем микроблоге, объявив, что топор войны зарыт.

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