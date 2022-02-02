«И один, и второй — дети лейтенанта Шмидта»: Голубкина раскритиковала «внебрачных сыновей» Абдулова

Актриса Мария Голубкина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что «внебрачные сыновья» актера Александра Абдулова — самозванцы.

«Они всех обманывают! Я думаю, что и один, и второй — дети лейтенанта Шмидта. Это все вранье!» Мария Голубкина

Гости студии отметили, что ведущему Дмитрию Борисову надо найти других молодых людей, которые станут записываться в родственники Александра Абдулова.

«У нас появляется плашка с номерами телефонов и адрес электронной почты. Сами знаете для чего», — недвусмысленно намекнул ведущий шоу Дмитрий Борисов.

Напомним, что не так давно у Александра Абдулова «нашлись» сразу два внебрачных сына. Один из них — Александр Коваль, у матери которого якобы в молодости был роман с актером. Второй — Сергей Шиподько. Он уверяет, что ему мать перед смертью сообщила о родстве молодого человека с актером.

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