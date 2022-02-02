Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео
Лев Лещенко – первый джентльмен советской эстрады
Видео

«И один, и второй — дети лейтенанта Шмидта»: Голубкина раскритиковала «внебрачных сыновей» Абдулова

Как отметила актриса, оба молодых человека откровенно заврались.

«И один, и второй — дети лейтенанта Шмидта»: Голубкина раскритиковала «внебрачных сыновей» Абдулова
Мария Голубкина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Голубкина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что «внебрачные сыновья» актера Александра Абдулова — самозванцы.

«Они всех обманывают! Я думаю, что и один, и второй — дети лейтенанта Шмидта. Это все вранье!»

Мария Голубкина
Александр Абдулов и его внебрачные дети
Александр Абдулов и его внебрачные дети. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

Гости студии отметили, что ведущему Дмитрию Борисову надо найти других молодых людей, которые станут записываться в родственники Александра Абдулова.

«У нас появляется плашка с номерами телефонов и адрес электронной почты. Сами знаете для чего», — недвусмысленно намекнул ведущий шоу Дмитрий Борисов.

Напомним, что не так давно у Александра Абдулова «нашлись» сразу два внебрачных сына. Один из них — Александр Коваль, у матери которого якобы в молодости был роман с актером. Второй — Сергей Шиподько. Он уверяет, что ему мать перед смертью сообщила о родстве молодого человека с актером.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр АбдуловАлександр КовальМария ГолубкинаПрограмма "Пусть говорят"Сергей Шиподько