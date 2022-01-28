Первая любовь: у Абдулова появился еще один внебрачный сын от красавицы-медсестры

Накануне стало известно, что начинающий актер Александр Коваль сообщил о своем родстве с Александром Абдуловым. Он узнал себя на детском фото, которое много лет хранилось в кармане пиджака артиста.

Хотя многие не верят в эту историю. Так, Мария Голубкина считает, что Коваль просто хочет пробиться на большую сцену. К слову, ему 35 лет, а живет он в Казахстане.

А накануне стало известно, что у Абдулова есть сын от его первого романа. Об этом в этом в эфире «Пусть говорят» заявили старые друзья звезды советского кино — Александр Мягченков и Владимир Кардонов. Речь идет о красавице-медсестре Татьяне. По их словам, она стала мамой ребенка Александра Гавриловича. Но никто ее не видел много лет.

«Мы их лет 30 пытаемся найти, я с экранов говорил не раз. Если есть сын, объявись. Плохого мы тебе ничего не сделаем», — объявили товарищи Адбулова в эфире шоу.

Напомним, по официальным данным, у Александра Абдулова растет дочь Евгения, которая родилась в 2007 году во втором браке актера за несколько месяцев до его смерти.

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