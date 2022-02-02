«Один из вас заблуждается»: Борисов объявил, что два «сына Абдулова» не родственники между собой

Племянница согласилась предоставить ДНК брата актера, чтобы определить, кто такие Александр Коваль и Сергей Шиподько.

Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов в эфире своего шоу объявил, что два предполагаемых сына актера Александра Абдулова, Александр Коваль и Сергей Шиподько, не являются родственниками между собой. Это стало ясно по результатам ДНК-теста.

«Значит, один из вас заблуждается», — заявил популярный телеведущий, намекая, что кто-то из «детей Александра Абдулова» откровенно и нагло врет.

Между тем, в будущем еще предстоит выяснить, кто же все-таки такие Александр Коваль и Сергей Шиподько. Велика вероятность, что они вообще оба аферисты.

Напомним, что пролить свет на эту историю может племянница Александра Абдулова. Она согласилась предоставить ДНК брата звезды, чтобы определить, кто же из двух «сыновей Абдулова» на самом деле его родственник.

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