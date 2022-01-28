«Я начал сниматься в кино»: предполагаемый сын Абдулова раскрыл свои актерские таланты

Как отметил Александр Коваль, он уже третий год играет в фильмах.

Предполагаемый внебрачный сын актера Александра Абдулова Александр Коваль в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что пробует себя в кинематографе. Он закончил в 2020 году актерский курс.

«Я начал сниматься в кино, но это случилось еще до того, как началась вся эта история. Третий год я пробую себя в кино». Александр Коваль

Александр Коваль рассказал свою историю. «В свидетельстве о рождении у меня стоит прочерк, а в паспорте — Александрович. Мама вписала такое отчество. С Абдуловым она познакомилась на Одесской киностудии. Мама по специальности швея-костюмер. Она подгоняла костюмы для актеров. Это все у них случилось на Украине. Потом мама переехала в Казахстан. Она пыталась связаться с Абдуловым, но прямого адреса у нее не было. Она писала на Одесскую киностудию. А потом отправила на киностудию фотографию, которую ему передали. Он ее хранил», — заявил Александр Коваль.

Напомним, что официально у Александра Абдулова есть только родная дочь Евгения от юриста Юлии Мешиной. Она появилась на свет незадолго до ухода актера из жизни.

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