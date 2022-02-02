«Все медали фигуристы не смогут выиграть»: Тарасова оценила перспективы россиян на Олимпиаде

Как отметила заслуженный тренер СССР, она ожидает от спортсменов красивого катания.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы российских фигуристов на зимней Олимпиаде в китайском Пекине.

«Ожидаю красивого катания на Олимпийских играх. Все медали наши фигуристы, думаю, не смогут выиграть. Но спортсмены точно будут стараться». Татьяна Тарасова

Напомним, что наши фигуристки могут выиграть все медали в женском одиночном катании. Также неплохие шансы среди танцевальных и спортивных пар. А вот в мужском катании перспективы на медали, к сожалению, не так велики.

Заметим, что игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Многие россияне уже находятся в столице Китая и готовятся к соревнованиям, сообщает «Спорт-Экспресс».

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