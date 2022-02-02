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«Все медали фигуристы не смогут выиграть»: Тарасова оценила перспективы россиян на Олимпиаде

Как отметила заслуженный тренер СССР, она ожидает от спортсменов красивого катания.

«Все медали фигуристы не смогут выиграть»: Тарасова оценила перспективы россиян на Олимпиаде
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы российских фигуристов на зимней Олимпиаде в китайском Пекине.

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

«Ожидаю красивого катания на Олимпийских играх. Все медали наши фигуристы, думаю, не смогут выиграть. Но спортсмены точно будут стараться».

Татьяна Тарасова

Напомним, что наши фигуристки могут выиграть все медали в женском одиночном катании. Также неплохие шансы среди танцевальных и спортивных пар. А вот в мужском катании перспективы на медали, к сожалению, не так велики.

Заметим, что игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Многие россияне уже находятся в столице Китая и готовятся к соревнованиям, сообщает «Спорт-Экспресс».

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