«Все медали фигуристы не смогут выиграть»: Тарасова оценила перспективы россиян на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы российских фигуристов на зимней Олимпиаде в китайском Пекине.
«Ожидаю красивого катания на Олимпийских играх. Все медали наши фигуристы, думаю, не смогут выиграть. Но спортсмены точно будут стараться».
Напомним, что наши фигуристки могут выиграть все медали в женском одиночном катании. Также неплохие шансы среди танцевальных и спортивных пар. А вот в мужском катании перспективы на медали, к сожалению, не так велики.
Заметим, что игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Многие россияне уже находятся в столице Китая и готовятся к соревнованиям, сообщает «Спорт-Экспресс».
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