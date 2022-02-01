Загитова показала забор, за которым держат российскую сборную на Олимпиаде в Пекине

И даже пищу принимают спортсмены с экраном друг от друга.

Алина Загитова в компании Алексея Ягудина и Ильи Авербуха улетела в Пекин на Олимпиаду. Фигуристы будут помогать в освещении главного спортивного события года.

Организация чемпионата проходит в строгом соответствии с принятыми антиковидными мерами. Алина Загитова показала в личном блоге, как им приходится есть в ресторане отеля – каждый столик разделен прозрачным экраном и пошептаться на ушко с соседом точно не получится.

Но самое печальное для спортсменов то, что дальше отеля им пройти спокойно нельзя – гостиница по всему периметру обнесена забором. Так что, если захочется подышать свежим воздухом, наши спортсмены могут пройтись лишь вокруг здания.

Впрочем , Алина Загитова несказанно рада, что сможет прикоснуться к событию.

«Такая ностальгия. Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу. В этот раз я буду в роли корреспондента, который следит за событиями и освещает их. Для меня большая честь быть связующим звеном между спортсменами и их болельщиками по ту сторону экрана. Желаю всем огромной удачи, наберитесь сил и терпения! Болею за каждого, вы огромные молодцы, и у вас все получится», — рассказала Алина в личном боге.

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