«Пушистики такие»: Волочкова похвасталась новыми тапочками, но осталась недовольна их цветом

Кадрами с примерки балерина поделилась в своем инстаграме.

На днях Анастасия Волочкова рассталась со своим новым возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Сначала балерина обвинила управляющего банным комплексом в пиаре на ее имени, а потом сообщила фанатам, что они останутся друзьями.

Боль от расставания Анастасия решила заглушить шопингом. Накануне она примерила несколько комплектов нижнего белья, а теперь распаковала подарки. В одном из пакетов балерина нашла комнатные тапочки.

«Посмотрите, пушистики такие. Под цвет могли бы Риччи подобрать, да ладно. Главное – стразики. Самое главное! Волочковская тема», — сказала Анастасия.

Напомним, что Риччи- это новый кот Анастасии Волочковой, которого она купила в элитном питомнике несколько месяцев назад.

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