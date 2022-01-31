«Лицемерие и предательство»: Анастасия Волочкова намекнула на разрыв с новым избранником Сергеем

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что очень переживает.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге своими грустными мыслями.

Публикацию, в которой она говорит о предательстве и разочаровании в людях, звезда сопроводила снимком, говорящим о ее скверном настроении.

В кадре Анастасия Волочкова сидит, опустив голову на руки и закрывшись ото всех капюшоном. Примечательно, что балерина прямо не называет имя человека, проявившего в общении с ней свои отрицательные качества.

«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — написала Анастасия Волочкова.

Поклонники балерины предположили, что речь идет о ее новом избраннике Сергее. Вероятно, Анастасию Волочкову постигло очередное разочарование в любви.

На вопросы подписчиков о том, идет ли речь о разрыве с мужчиной, Волочкова не отвечает.

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