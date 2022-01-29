«Сережа говорил: «Роди мне дочку»: Волочкова объяснила, почему не хочет детей от возлюбленного

Как отметила балерина, это очень большая ответственность.

Танцовщица Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему не будет рожать детей от возлюбленного управляющего банным комплексом Сергея.

«Я Сергея знаю три недели. Верю каждому слову, которое сказано им. Сергей не сможет меня содержать. Не сможет участвовать финансово». Анастасия Волочкова

Как заметила балерина, детей она больше не хочет. «Сережа не раз мне уже говорил: «Роди мне дочку, роди мне дочку». Нужно понимать, что этого ребенка надо содержать, воспитывать и нести за него ответственность. Это же не игрушки. Не кота завести, а родить ребенка», — заметила танцовщица.

Напомним, что Анастасия Волочкова и Сергей познакомились на программе «Давай поженимся!». Они вместе отдыхали не так давно вдвоем на Мальдивах.

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