«Сломало время»: Шпагин объяснил, почему у дочери Куравлева не сложилась кинокарьера

Кинокритик заметил, что в те годы нужно было деньги зарабатывать.

Кинокритик Александр Шпагин в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» объяснил, почему не сложилась кинокарьера у дочери актера Леонида Куравлева, Екатерины.

«У нее не сложилась кинокарьера. Как и у дочери Владимира Этуша, Ларисы. Их сломало это время — начало девяностых годов. Другие жернова начались». Александр Шпагин

Как отметил Шпагин, в те годы деньги надо было зарабатывать. «В кино не очень светило. Роли у нее были второго и третьего плана. И она изменила свою судьбу», — заметил Шпагин.

Напомним, что дочь Леонида Куравлева окончила в свое время Щукинское училище. Она стала в будущем психотерапевтом.

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