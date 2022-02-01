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«Сломало время»: Шпагин объяснил, почему у дочери Куравлева не сложилась кинокарьера

Кинокритик заметил, что в те годы нужно было деньги зарабатывать.

«Сломало время»: Шпагин объяснил, почему у дочери Куравлева не сложилась кинокарьера
Леонид Куравлев. Фото: Globallookpress.com

Кинокритик Александр Шпагин в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» объяснил, почему не сложилась кинокарьера у дочери актера Леонида Куравлева, Екатерины.

Александр Шпагин
Александр Шпагин. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«У нее не сложилась кинокарьера. Как и у дочери Владимира Этуша, Ларисы. Их сломало это время — начало девяностых годов. Другие жернова начались».

Александр Шпагин

Как отметил Шпагин, в те годы деньги надо было зарабатывать. «В кино не очень светило. Роли у нее были второго и третьего плана. И она изменила свою судьбу», — заметил Шпагин.

Напомним, что дочь Леонида Куравлева окончила в свое время Щукинское училище. Она стала в будущем психотерапевтом.

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Александр ШпагинВладимир ЭтушЕкатерина КуравлеваЛеонид КуравлёвПрограмма "Прямой эфир"