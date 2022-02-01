«Он сказал: «Володька, я тебя понимаю. Держись»: Конкин — о звонке Куравлева полтора года назад

Актер Владимир Конкин в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, что полтора года назад ему неожиданно позвонил коллега Леонид Куравлев.

«У меня в сентябре позапрошлого года погибла дочь. И мне позвонил Леня домой, на автоответчик. Это было настолько необыкновенно. Настолько непривычно. Он не знал мой мобильный телефон. Сказал: «Володька, я тебя понимаю. Держись». Я потом ему перезвонил». Владимир Конкин

Как отметил Владимир Конкин, его друг ушел в себя после смерти жены. «Он в толчее не принимал участие. Наоборот, предпочитал уединение. Ленечка даже на днях рождения не появлялся у коллег. Он был закрытый человек. Но тогда его звонок меня сильно потряс. Мало кто тогда это сделал», — заявил Владимир Конкин.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он умер от остановки сердца. Актера похоронили около жены Нины Васильевны на Троекуровском кладбище.

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