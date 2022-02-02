«Не любил пышных мероприятий»: стало известно, почему дети Куравлева сэкономили на похоронах

Леонид Куравлев умер в хосписе 30 января. Ему было 85 лет. Прощание с актером состоялось накануне, 1 февраля. Его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, которая умерла еще в 2012 году.

На похороны Куравлева почти никто из звезд не пришел. Не было и дочери Екатерины. Отца оплакивал только сын Василий.

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, почему дети Куравлева отказались от пышных похорон.

«Куравлев — настоящий народный и при этом удивительно скромный человек. Скромность была в нем и есть в его детях и родственниках, которые даже не захотели прощания в Доме кино. Но и сам Леонид Вячеславович в последнее время не любил пышных мероприятий», — рассказал Герасимов News.ru.

Напомним, в начале января Куравлев был госпитализирован в Коммунарку, где у него диагностировали шотмирание клеток головного мозга. Умер актер от остановки сердца.

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