Продал дом и погряз в долгах: Павел Прилучный требует с обидчика 4,5 млн рублей

История с дракой Павла Прилучного в калининградском ночном клубе «Завод» длится почти два года. В тот злополучный вечер главный «мажор» страны будучи в нетрезвом виде решил выяснить отношения с владельцем заведения Владимиром Семеновым. В результате – перелом лицевой кости и черепа.

Теперь же Прилучный хочет взыскать с обидчика внушительную сумму. Актер требует почти 4,5 млн. Видимо, Павел посчитал в требованиях простойку в съемочном процессе из-за травм и ущерб, который Семенов нанес его репутации и профессиональным отношениям.

«Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семенову. Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 млн 438 тыс. рублей. Также к Семенову заявлен иск об имущественном ущербе от ООО «А1 Студио», который оценен в 1,1 млн рублей», — цитирует представителя Ленинградского районного суда «Комсомольская правда».

Напомним, в последнее время в жизни Прилучного не все так гладко. В 2020-м он развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет брака и был вынужден выставить на продажу дом, который был семейным гнездышком. Также, по слухам, Павел просто погряз в долгах и имеет кучу штрафов за нарушение ПДД.

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