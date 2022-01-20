«Сынишку обнял, дочь на руках»: Прилучный «бросил» Карпович в гостинице ради семейного уикенда с Муцениеце

«Мажор» прилетел в Дубай вслед за Агатой Муцениеце. В качестве сюрприза для бывшей жены Павел привез с собой и «папину дочку» Мирославу Карпович.

Многие поклонники успели подшутить над «мажором» Павлом Прилучным, который отдыхает в Дубае сразу с двумя красотками. Актер успевает и с Агатой Муцениеце повидаться, и с «папиной дочкой» Мирославой Карпович в пустыне прогуляться. Таким образом, «мажор» умело совместил романтические каникулы с новой пассией и отцовство.

Павел чуть ли не каждый день видится со своими детьми: девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией. Всю троицу сопровождает Агата Муцениеце. Что в этот момент делает «папина дочка» Мирослава Карпович? Непонятно. Ясно одно: с собой на веселые семейные вечера Прилучный девушку не зовет. Фанаты едко подметили, что Мирослава снова осталась «на вторых ролях».

«Сынишку обнял, дочь на руках! Да еще и женушка рядом! Просто образцовая семья», «А где, простите, Мира?? Осталась одна у телевизора?», «Эта счастливая улыбочка Агаты больно ударит по самолюбию «папиной дочки», «Все такие довольные, только Мирославу где-то потеряли», «Папину дочку» запер в отеле? Так она ваши сторис увидит! Будет ревновать», «Я бы тоже увязалась следом, одного не пустила», — пишут фолловеры.

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