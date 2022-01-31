Небесное на смуглой коже: Загитова показала стильную парку из олимпийской формы, в которой улетела в Пекин

Алина Загитова улетела в Пекин на Олимпиаду, правда на сей раз чемпионка отправилась на игры в качестве репортера Первого канала, а не спортсмена.
Звезда российского льда показала публике олимпийскую форму, в которой будет работать в Китае. Фигуристка примерила небесную парку, цвет которой подчеркивала смуглая кожа Алины. А также алую шапочку бини.
На обнародованном фото Загитова запечатлелась со своей собачкой Шанти, с которой не смогла расстаться даже в аэропорту. Четвероногий друг прибыл в Шереметьево вместе с близкими, чтобы проводить Алину.
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