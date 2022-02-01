«Просто африканец!»: Клава Кока в «рваных» шортах похвасталась мальдивским загаром

Клава Кока работала весь год практически в режиме нон-стоп и решила порадовать себя продолжительным отпуском. На новогодние каникулы блондинка отдохнула в Куршевеле. А потом практически сразу же в компании мамы улетела на Мальдивы.

Звезда призналась, что родительница — ее лучший друг. И именно ей она благодарна за свой успех, ведь мама всегда верила в талант своей дочери и поддерживала ее на многочисленных кастингах и конкурсах. Теперь пришло время благодарности за это со стороны дочки.

Родственницы отлично провели вместе отпуск, но сейчас настало время прощания с островом. Клава Кока не удержалась и похвасталась перед полетом в Москву своим роскошным курортным загаром. В голубом топике, «рваных» шортах и белых кроссовках она запечатлелась на видео для личного блога.

«Я так загорела, мне прямо непривычно на себя смотреть. Посмотрите, как сильно отличается цвет белых кроссовок от цвета моей кожи. Просто как африканец!» — сказала Клава Кока.

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