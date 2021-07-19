Ирина Пинчук и Арай Чобанян из «Дома-2» впервые стали родителями

Экс-участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян поделились прекрасной новостью в Instagram. Только что Ирина впервые стала мамой, подарив Араю чудесного малыша.

В понедельник утром, девятнадцатого июля, Ирина Пинчук сообщила подписчикам, что у нее отошли воды, а затем показала, как Арай везет ее на машине в роддом. Схватки были уже довольно частыми.

«Я так хотела понять, что же это за боль такая, но уже все, не хочу», — делилась Ирина Пинчук.

Рожала брюнетка практически в прямом эфире. Арай Чобанян, который присутствовал на родах, все тщательно фиксировал на камеру и сразу же выкладывал видео в сторис.

При этом молодой человек не забывал поддерживать свою рожающую жену, говорил ей ласковые слова и всячески приободрял. А затем первым взял на руки новорожденного сына. Незабываемые эмоции!

На родах также присутствовала мама Ирины Пинчук Инна.

Как только малыш появился на свет, Ирина Пинчук тут же сообщила об этом в сторис.

«Я родила. Приду в себя, выложу пост», — пообещала Ира Пинчук.

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