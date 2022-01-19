Папина радость: Валера Блюменкранц подловил озорничающего кроху-сына от Ани Левченко

В семье бывших участников «Дома-2» Валеры Блюменкранца и Ани Левченко подрастает маленький сын Давид. Малыш родился первого апреля 2021 года и сейчас ему уже девять с половиной месяцев.

Совсем скоро Давид сделает первые самостоятельные шаги. Ну а пока он довольно смело передвигается по дивану, держась за него.

В один из таких моментов сына-озорника и подловил Валера Блюменкранц. Молодой отец поделился в микроблоге снимком, на котором Давид запечатлен стоящим на диване.

В руках малыш держит некий предмет, который к тому же пробует на вкус.

Выражение лица у крохи Давида при этом довольно шкодное. Облачен мальчик в белый костюмчик с принтом в виде полумесяца. Скорее всего, это пижамка Давида, в которой он спит.

Стоит напомнить, что перед появлением Давида на свет Валера Блюменкранц сильно скандалил с Аней Левченко. Пара несколько раз расставалась, но потом мирилась. Сейчас Блюменкранц и Левченко вместе, в отношениях молодых родителей тишь да гладь.

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