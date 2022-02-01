«Вот и до меня добрался»: София Ротару перенесла «омикрон» с осложнениями

74-летняя София Ротару сообщила публике, что перенесла новый штамм коронавируса. Сейчас болезнь уже отступила, но все оказалось не так просто, как хотелось бы.

«Вот и до меня добрался «омикрон». Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы», — написала в личном блоге певица.

София Ротару поблагодарила семью и близких людей, которые поддерживали ее во время недуга. И пожелала подписчикам здоровья.

К слову, ранее мы писали о жене народного артиста Эммануила Виторгана Ирине Млодик, которая вместе с маленькой дочкой тоже перенесла «омикрон». Обе пережили заболевание нормально и в настоящий момент излечились.

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