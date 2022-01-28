Щечки в румянце, но лезет играть: жена 82-летнего Виторгана показала заболевшую «омикроном» кроху-дочь

Ирина Млодик и маленькая Кларочка ушли на карантин в своем доме.

Жена 82-летнего Эммануила Виторгана Ирина Млодик рассказала поклонникам, что она и ее младшая дочь Клара заболели коронавирусом штамма «омикрон».

«От всех изолировались! Третий день, уже полегче! Жалко только, что не вижу Этель! Остальное неважно! Прорвемся! Спасибо нашему дорогому другу, доктору Кодзоеву! Все под контролем!» — написала в личном блоге избранница народного артиста.

Она обнародовала видео, на котором запечатлела свое общение с заболевшей дочкой. У Ирины Млодик голос звучит хрипло, а вот Кларочка выглядит вполне бодро и хочет играть, однако на щеках пылает сильный румянец.

Напомним, Кларочке всего два годика, второй дочке Млодик и Виторгана Этель в феврале исполнится четыре годика.

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