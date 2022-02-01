«Улыбашка Симба»: Нюша показала подросшую дочь на веселом шопинге в Дубае

Певица Нюша недавно рассказала своим поклонникам, что она с мужем Игорем Сивовым ищет новое жилье в Дубае, где они временно обосновались с детьми.

Судя по обнародованным кадрам в социальных сетях, они арендовали квартиру в таунхаусе с небольшим садиком и недалеко от моря. Чем она их не устроила, звезда не уточнила.

Возможно, в связи с предстоящим переездом Нюша отметилась в магазине сумок рядом с чемоданами, где запечатлела свою веселую подросшую дочь.

«Улыбашка Симба. Кто скучал по этой красотке. Хорошего настроения от Симбули!» — подписала видео Нюша.

Напомним, в Дубае у Нюши и Игоря Сивова родился сын, имя которого они пока не разглашают. Как рассказал муж певицы, мальчик каким-то образом выбрал его сам.

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