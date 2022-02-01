«Украшен километрами золота»: Нюша в васильковой рубахе прогулялась у отеля «невероятной красоты» в Эмиратах

Певица Нюша в настоящий момент живет со своим мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой и маленьким сыночком, имя которого пока неизвестно, в Арабских Эмиратах.

Певица специально прилетела сюда, чтобы родить малыша и провести определенное время пока в Москве холодно. По словам артистки, она не представляет прогулок с новорожденным в условиях зимних российских холодов. Первый раз Нюша, к слову, тоже рожала в тепле — в Майами.

Звезда быстро пришла в форму и много времени проводит на прогулках со своими детьми. На этот раз жена Игоря Сивова облачилась в джинсовые шорты, васильковую пижамную рубаху, кроссовки и отправилась к роскошному отелю Emirates Palace в Абу-Даби, который окружает 85 гектаров газонов и садов, а также 114 куполов.

«Сегодня посетили отель невероятной красоты, который украшен 26 километрами золота в 22 карата! Я такого никогда не видела, а где еще такое встретишь? Только в ОАЭ. Кстати, внутри можно выпить капучино с настоящим золотом и мороженое из верблюжьего молока (тоже с золотом, конечно же)», — написала про свой променад Нюша в личном блоге.

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