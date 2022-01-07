Старший сын выше папы: Нюша в мини-шортах отметилась на прогулке с мужем, дочкой и пасынками

Нюша является популярной исполнительницей. Она выступает на сцене с юных лет. Певица раньше оберегала свою личную жизнь от лишнего внимания. Однако за последние годы она успела тайно сыграть свадьбу с Игорем Сивовым и стать мамой.

Артистка воспитывает дочку Симбу. Лишь год назад она стала возвращаться в привычный ритм жизни, но ей пришлось поставить творчество на паузу из-за новой беременности.

Первого ребенка Нюша родила в Майами. А вот ее сын появился на свет в Дубае. Для певицы была выделана комфортабельная палата. Сивов находился с женой в ответственный момент. Пара отпраздновала там Новый год.

К ним приехали родные. Теперь артистка еще больше гуляет. Накануне она поделилась фото с наследником. А вот Рождество пара не стала отмечать по особенному.

На прогулке Нюща в белых мини-шортах и футболке запечатлелась с мужем и дочкой. Также рядом с ней были пасынки. Уже давно не секрет, чтоу Сивова есть два сына от первого брака.

«С Рождеством, дорогие. Почаще обнимайте любимых», — написала звезда.

Поклонникам редко удается увидеть артистку с близкими. Многие отметили, что дети очень похожи на папу. Другие оценили то, что все оделись в одном стиле. «Симбуля всегда такая радостная», «Старший сын красивый», «Так непривычно без живота видеть», «Старший сын такой большой», «Ну Нюша, разрушила чужое счастье», «Сыновья хоть с папой», — стали писать пользователи Сети.

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