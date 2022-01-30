Клава Кока после критики певицы Славы похвасталась совершенной фигурой в бикини без пуш-ап

Звезда решила забыть про проблемы и просто отдохнуть на Мальдивах.

Певица Слава раскритиковала Клаву Коку, которая вылила в Сеть кадры с отдыхом Ольги Бузовой в Куршевеле, на которых певица выглядела ну очень расслабленной. После этого экс-ведущая удалила блондинку из друзей в социальных сетях.

Ольгу Бузову тогда также поддержали Дима Билан, Лолита Милявская, которые записали послания в духе: «Что было в Вегасе, должно остаться в Вегасе». Слава заявила: «Не дай Бог такую подругу, как Клава Кока!»

Исполнительница хита «Покинула чат» решила на этом прекратить распри и продолжила свой отпуск на Мальдивах в компании мамы. Артистка не стала реагировать на критику, а просто запостила в Instagram свои снимки в бикини, хвастаясь роскошным загаром и безупречной фигурой.

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