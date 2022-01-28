«На целый сантиметр длиннее»: Клава Кока блеснула прелестями в юбке-поясе

Певица предстала в белом лифе на завязках и джинсовом мини.

Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, — даже на Мальдивах не забывает про соцсети. Девушка обожает снимать липсинги для TikTok, и новое творчество не заставило себя ждать.

Кока появилась перед зрителями в лифе от купальника и мини-юбке – миниатюрной настолько, что сразу не разобрать, юбка это или ремень. Для сюжета Клава выбрала фразу из сериала «Моя прекрасная няня» и убедительно сыграла на камеру:

«Кстати, и по поводу этой юбки: она на целый сантиметр длиннее всех остальных», — произнесла словами прекрасной няни певица.

К слову, носить то ли юбку, то ли пояс сама Клава предпочитает охотно. Не так давно она демонстрировала, как мини прекращается ремень с подвязками для фулок.

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