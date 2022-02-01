По-молодежному стильно: Агата Муцениеце появилась на съемках шоу «Голос. Дети»

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снимается в кино больше 10 лет. Примечательно, что прославилась Агата после съемок в сериале «Закрытая школа».

Также она была замужем за молодым актером Павлом Прилучным, но в 2020 году они развелись. После этого у артистки начался новый виток в карьере. Она призналась, что ее стали чаще звать в новые проекты. Более того, звезда постройнела и стала одеваться более женственно.

После развода Муцениеце прикладывает силы, чтобы совмещать карьеру и материнство. Она растит дочку Мию и сына Тимофея. Актриса прекрасно ладит с детьми.

Неудивительно, что ее снова позвали в шоу «Голос. Дети». Она стала соведущей Дмитрия Нагиева. 1 февраля начались съемки слепых прослушиваний. В креслах членов жюри оказались Полина Гагарина, Баста и Егор Крид.

Для первого съемочного дня Агата выбрала лук в молодежном стиле. Она предстала в футболке с принтом и брюках цвета фламинго. Актриса сделала хвост и макияж со стрелками.

Поклонники были рады снова видеть бывшую жену Прилучного в роли ведущей. «Как круто», «Уже ждем», «Такая красивая», «Вы идеальная ведущая», «Вас так любят детки», «До чего хороша», «Как мы скучали», «Безумно симпатичная», «Агата, какая вы крутая», «Радуете своими улыбками нас», — прокомментировали кадры подписчики.

Напомним, что «Голос. Дети» стартует уже 11 февраля на Первом канале.

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