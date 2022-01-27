В модном пальто и черном костюме: Муцениеце встретила Прилучного на красной дорожке

Актриса посетила показ фильма «День слепого Валентина». Примечательно, что на этом мероприятии появился и ее бывший муж Павел Прилучный.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Примечательно, что сериал «Закрытая школа» стал для нее судьбоносным. Она не только прославилась, но и вышла замуж за коллегу Павла Прилучного.

Они были вместе почти 10 лет, но расстались. Теперь экс-супруги поддерживают дружеские отношения. Недавно они вместе с детьми провели время в Дубае.

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По словам Агаты, экс-муж стал для нее главным разочарованием. Причину развода она предпочитает не говорить, хоть и намекала, что просто не выдержала тяжелый характер Прилучного.

27 января актриса вышла в свет. Она отправилась на премьеру фильма «День слепого Валентина». Муцениеце решила облачиться в черный брючный костюм и туфли-лодочки розового цвета. Монохромный лук дополнило стильное пальто в черном цвете с широким воротником.

Примечательно, что артистка также решила сделать высокий хвост и макияж с акцентом на глаза. На красной дорожке она позировала на каблуках. Следом за ней появился и Прилучный. Он был в пиджаке в клетку и светлых брюках. Бывшие супруги решили сделать вид, что не заметили друг друга.

Поклонники восхитились тем, как выглядела актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто леди», «Какая вы роковая женщина», «Какая стильная», «Это круто, вы выглядите бесподобно», «Просто прелесть», «Вы знали, что там будет Паша?», «Вот это лук! Я едва вас узнала», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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