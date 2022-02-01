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Романтика для двоих: бывший зять Пугачевой «подловил» босую Подольскую в шортиках на пляже

Наталья Подольская с семьей отдыхает на Мальдивах.

Романтика для двоих: бывший зять Пугачевой «подловил» босую Подольскую в шортиках на пляже
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Globallookpress.com

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим проводит зимние каникулы в теплых краях. Вслед за балериной Анастасией Волочковой певица улетела с семьей на Мальдивы. В своем микроблоге Наталья Подольская поделилась свежими пляжными кадрами, показав, какой ее видит муж. Бывший зять Примадонны «подловил» красавицу-жену в шляпке с бусинами, полюбовавшись ее стройной грациозной фигурой.

В кадре певица позировала в шортиках с косынкой на талии и топике с цветочным принтом. А вот сандалии певица успела сбросить, прогулявшись по песчаному пляжу босиком.

Певица Наталья Подольская
Наталья Подольская в шляпке с бусинами и шортиках позировала мужу на мальдивском пляже. Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya

«Вымолила сделать пару-тройку фото», — отметила Подольская, дав понять, что с фотоаппаратом следом за ней вышагивал муж, который мечтал растянуться под пальмой.

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