Уикенд с мамой: Муцениеце в длинном серебристом пуховике прогулялась с детьми Прилучного

Актриса вывезла Мию и Тимофея за город, где они покатались на санках.

Агата Муцениеце является одной из успешных молодых актрис. Она уже больше 10 лет снимается в кино и может похвастаться ролями в сериале «Закрытая школа», комедии «Честный развод».

Длительное время Агата была в браке с Павлом Прилучным, но они расстались в 2020 году. Даже ради детей они не стали сохранять союз, но остались друзьями. Не так давно артист приехал в Дубай, где увиделся с экс-женой и наследниками.

Муцениеце успела вернуться в Москву и посетить ряд мероприятий. На днях на красной дорожке она снова столкнулась с Прилучным, но они решили не обращать друг на друга внимания.

А вот свой выходной актриса провела за город. Она привезла сына Тимофея и дочку Мию в лес, где они покатались на санках. Сама Агата предстала в длинном стеганом пуховике серебристого цвета и шапке пурпурного оттенка.

Она засняла, как дети в пуховых комбинезонах идут с санками и надувными ватрушками. Неподалеку был домик, где в большом аквариуме держат рыбок. Актриса была без макияжа.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Муцениеце хорошо выглядит. «Такая милая без косметики», «Детки самостоятельные. Приятно смотреть», «Такой пуховик круто», «Выглядите потрясающе», «Просто идеальная мама», «Как круто, когда о детях так заботятся», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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