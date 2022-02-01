«Маленькая кокетка»: дочь Навки в топе Dolce & Gabbana и бермудах устроила позирование перед зеркалом

Надя Пескова с малых лет выходит на ледовую арену, выступая в спектаклях своей знаменитой мамы Татьяны Навки. Поэтому неудивительно, что наследница фигуристки растет артистичной, милой и незакомплексованной.

Накануне олимпийская чемпионка показала своим поклонникам кадры с домашним выступлением Наденьки. Юная артистка и фигуристка спела для свои близких песенку на китайском языке, эмоционально и трогательно жестикулируя руками.

А теперь Татьяна Навка порадовала фолловеров коротким роликом, на котором малышка в топе Dolce & Gabbana и бермудах позирует перед зеркалом, крася губы гигиенической помадой.

«Маленькая кокетка», «Милейшее создание», «Принцесса», «Солнышко», «Такая лапочка», — прокомментировали пользователи Сети видео.

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