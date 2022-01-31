«Вот это да!»: Смехова не смогла сдержать эмоций, увидев очаровательную дочь Навки в ягодном платье

Татьяна Навка оригинальным способом решила пожелать удачи российским олимпийцам в Пекине, а также поздравить своих поклонников с восточным Новым годом.

Звезда льда показала в личном блоге домашние кадры с дочкой Надей Песковой, которая порадовала своих родителей трогательным пением на китайском языке.

Малышка, облаченная в ягодное платье беби-долл, старательно исполняла композицию, артистично жестикулируя.

«Вот это да!» — не смогла сдержаться в комментариях актриса Алика Смехова, увидев пение Нади.

Что ж, не удивительно, ведь юная звездочка с самых ранних пор участвует в ледовых представлениях своей мамы.

Татьяна Навка при этом не раз говорила, что никогда не будет давить на свою наследницу с выбором профессии. Сейчас малышка сама с удовольствием занимается спортом и актерским ремеслом.

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