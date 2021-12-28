Бросилась на ручки: Навка показала трогательную реакцию дочки, которая увидела папу после своего выступления

Дмитрий Песков остался в восторге от шоу жены с участием маленькой наследницы Нади.

В Москве состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». По словам фигуристки, самый жесткий критик в ее проектах — это ее собственный муж Дмитрий Песков. Но даже он на сей раз был в восторге.

Татьяна Навка вывела также на ледовую арену свою младшую дочку Наденьку. Юная спортсменка и артистка призналась, что это выступление не было для нее простым, и она очень волновалась. Однако в финале испытала настоящее счастье, тем более когда, выйдя на поклон, вдруг увидела своего папу среди зрителей.

Этот момент Татьяна Навка показала на видео в личном блоге. Счастливая Наденька, заприметив отца, бросилась к нему на ручки, трогательно обнимая его за шею.

«Папина и мамина гордость», — подписала кадры олимпийская чемпионка.

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