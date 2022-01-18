«Решили намазюкаться, как взрослые»: Навка показала 7-летнюю дочку при полном макияже

Татьяна Навка не раз говорила, что ее младшая дочь Надя сама выберет свой путь и она не станет навязывать ей фигурное катание.

Между тем юная спортсменка упорно осваивает лед, делая в этой области первые успехи. Кроме того, Надю Пескову уже можно увидеть в спектаклях мамы. Неудивительно, что малышка тянется к театральному антуражу и у нее уже появляется желание украшать свою внешность.

Накануне Татьяна Навка показала дочку за маникюром, причем малышка выбрала нестандартный цвет — синий. А теперь Надя решила попробовать еще и театральный макияж. Видео своей наследницы «при всем параде» олимпийская чемпионка показала в личном блоге.

«В последний день решили намазюкаться, как взрослые? Конечно, меня, наверное, многие будут критиковать, говорить: «Как можно девочку маленькую красить?» — прокомментировала за кадром Навка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!