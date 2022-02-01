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Гроб с телом Леонида Куравлева после отпевания вынесли из Центральной клинической больницы

Актера похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Гроб с телом Леонида Куравлева после отпевания вынесли из Центральной клинической больницы
Леонид Куравлев. Фото: Globallookpress.com

Гроб с телом актера Леонида Куравлева после отпевания вынесли из Центральной клинической больницы, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Отметим, что траурная панихида прошла в закрытом режиме. На этом настояли родственники Леонида Куравлева.

Чуть позже гроб с телом звезды советского экрана загрузили в катафалк. На кладбище будут присутствовать только самые близкие родственники.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он умер от остановки сердца. Актер будет похоронен около жены Нины Васильевны на Троекуровском кладбище.

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Леонид КуравлёвНина КуравлеваНовости googleТроекуровское кладбищеЦентральная клиническая больница