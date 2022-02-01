«Дорогой папа, я с тобой не прощаюсь»: сын Куравлева сказал трогательные слова у гроба отца

Василий Куравлев заявил, что его папа просто перешел в другое измерение.

Сын актера Леонида Куравлева Василий трогательно простился с отцом на траурной панихиде в Центральной клинической больнице, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«Дорогой папа, я с тобой не прощаюсь. Ты просто перешел в другое измерение. Но остались твои роли и воспоминания. О тебе и маме. Я очень люблю тебя». Василий Куравлев

Один из внуков Леонида Куравлева также сказал несколько слов о деде. «Мне тебя будет не хватать. Буду скучать по твоим телефонным звонкам», — заметил он.

больше по теме Гроб с телом Леонида Куравлева установили в траурном зале Центральной клинической больницы Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он умер от остановки сердца. Актер будет похоронен около жены Нины Васильевны на Троекуровском кладбище.

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