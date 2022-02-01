Гроб с телом Леонида Куравлева установили в траурном зале Центральной клинической больницы

Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Гроб с телом актера Леонида Куравлева установили на сцене в траурном зале Центральной клинической больницы, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Здесь собрались самые близкие люди замечательного советского актера. Актер Евгений Герасимов на прощании заявил, что Леонид Куравлев был настоящим самородком.

«Своим обаянием, талантом только ему присущим, он знал, как сыграть в фильме «Живет такой парень». Мы, конечно, долго будем смотреть его «Афоню». Помнить роль Милославского. Жалко, что больше не было у него таких же ярких ролей. Но сам Леонид Куравлев говорил: «Ну что же — будем давать дорогу другим». Талантливый, изумительный актер. Однажды, когда на фестивале «Будем жить» показали фрагмент с его участием — стало понятно кого по-настоящему любят зрители». Евгений Герасимов

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он умер от остановки сердца. Актер будет похоронен около жены Нина Васильевны на Троекуровском кладбище.

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