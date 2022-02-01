Были даже с детьми: поклонники Леонида Куравлева с фотографиями актера пришли на прощание

Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Поклонники Леонида Куравлева с фотографиями своего любимого актера пришли в Центральную клиническую больницу на прощание с ним, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«Я вырос на его фильмах. Теперь и дочка Настя смотрит. Ей девять лет. Любимые фильмы с участием Леонида Куравлева: «Самая обаятельная и привлекательная», «Афоня», «Вий», «Иван Васильевич меняет профессию». Для нас его уход — личная потеря», — заявил Александр Платовский.

Как отметили поклонники, они верят, что Леонида Куравлева будут вспоминать не только по специальным датам, потому что это был великий актер.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он умер от остановки сердца. Актер будет похоронен около жены Нина Васильевны на Троекуровском кладбище.

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