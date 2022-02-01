«Не могу бросить Comedy Club, это мой ребенок»: Харламов объяснил, почему не уходит из шоу

Как отметил юморист, он считал, что данный проект проживет два-три года.

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дашей Исаевой объяснил, почему не уходит, как некоторые его коллеги, из популярного шоу Comedy Club.

«Я не могу бросить Comedy Club, потому что это мой ребенок. В прямом смысле этого слова. На самой первой вечеринке я со сцены говорил: «Здравствуйте, вас приветствует Comedy Club». Это вот первые слова нашей кибитки юмора». Гарик Харламов

По словам Харламова, он уходил на пару лет на канал НТВ, но вернулся.

«Сложно объяснить, что такое для меня Comedy Club. Это у меня в крови. Шоу родилось на моих глазах и губах. Поэтому я решил для себя, что хочу увидеть, когда это закончится. Потому что когда мы начинали, то думали – это на два-три года. В следующем году Comedy Club 20 лет. Но мне ничего не мешает что-то делать параллельно», — заметил Гарик Харламов.

Напомним, что Comedy Club – одна из самых старых юмористических программ на телевидении. У нее до сих пор очень высокие рейтинги на телевидении.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.