«Я завелся, схватил его за грудки»: Харламов раскрыл детали конфликта с Канчельскисом

«Это было в Уфе 15 лет назад. Он тренировал «Уфу». Мы с Кучерой приехали на благотворительный вечер. Днем на рынке продавали мясо и все деньги отдали в фонд.

А вечером было караоке. Я взял микрофон и начал петь. И ко мне подходит взрослый человек с заплывшими глазами. Он говорит: «Я тебя не люблю!» Я пою дальше. Он убирает руку и говорит еще раз: «Я тебя не люблю». Я завелся. Схватил его за грудки. Все вокруг начали нас разнимать».