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«Я завелся, схватил его за грудки»: Харламов раскрыл детали конфликта с Канчельскисом

Как отметил шоумен, происшествие случилось 15 лет назад.

«Я завелся, схватил его за грудки»: Харламов раскрыл детали конфликта с Канчельскисом
Андрей Канчельскис. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дашей Исаевой раскрыл детали конфликта с футболистом Андреем Канчельскисом.

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Это было в Уфе 15 лет назад. Он тренировал «Уфу». Мы с Кучерой приехали на благотворительный вечер. Днем на рынке продавали мясо и все деньги отдали в фонд.

А вечером было караоке. Я взял микрофон и начал петь. И ко мне подходит взрослый человек с заплывшими глазами. Он говорит: «Я тебя не люблю!» Я пою дальше. Он убирает руку и говорит еще раз: «Я тебя не люблю». Я завелся. Схватил его за грудки. Все вокруг начали нас разнимать».

Гарик Харламов

Как отметил Гарик Харламов, Андрей Канчельскис просто до него на ровном месте докопался.

«Его вывели. Я убрал микрофон. Пошел к бару. Заказал выпить. И он опять подошел. Говорит: «Ты извини, мои дети тебя любят, а я нет». Он признался, что перегнул. Дал мне визитку. Было удивительно, что это Канчельскис», — заявил Гарик Харламов.

Напомним, что Андрей Канчельскис – один из самых известных российских футболистов в девяностых годах прошлого века. Он играл за английский клуб «Манчестер Юнайтед».

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Андрей КанчельскисГарик ХарламовДаша ИсаеваУфаФК "Манчестер Юнайтед"