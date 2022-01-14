Пухлые губки, сладкие щечки! Марина Кравец из «Камеди» привела малютку-дочь Нику в зоопарк в Дубае

Сама артистка осталась в полном восторге от уикенда, а вот дочка Кравец устала, закапризничала и захотела спать.

Марина Кравец вместе с дочкой Вероникой, которой в апреле исполнится два годика, отдыхает в Дубае. В своем микроблоге звезда «Камеди Клаб» поделилась свежим снимком с малюткой, которая может похвастаться пухлыми губками, выразительными глазками с пушистыми ресничками, очаровательными щечками и задорной «пальмочкой» на голове из курчавых волосиков.

Вместе с дочкой Марина побывала в одном из самых больших зоопарков в Дубае. Юмористка также хотела попасть на ферму с домашними животными, но Вероника капризничала и хотела спать.

«Когда в камеру посмотрели двое из трех! Мы прогулялись по Safari Park Dubai — масштабный местный зоопарк под открытым небом, кажется, что животным там вполне комфортно. Территория огромная, за пару часов точно все не обойти. Начинать стоит с экскурсионного автобуса, который перевозит из вольера в вольер, можно наблюдать львов, тигров, антилоп через окошко. Можно покормить жирафов! Там же продаются листья салата и морковка в качестве лакомства. Голодными не останетесь! Можно посмотреть вблизи на бегемота и увидеть, как он спит; встретить слонов! А вот до чего мы не дошли буквально 10 метров — это Kids Farm с домашними животными! Очень хотели… точнее, я! А дочь уже очень хотела спать, и мы пошли в машину. С малышами лучше с Kids Farm начинать. Нам повезло с погодой: в жару там будет очень тяжело всем, и большим, и маленьким, даже не «суйтесь». В целом, классное времяпрепровождение на полдня в подходящую погоду», — подробно описала свой уикенд в Дубае актриса.

больше по теме Куда девалась Бузова? Клава Кока с перебинтованной ногой развлекает себя плясками в Куршевеле Чтобы не скучать в одиночестве певица постит свежие ролики в «ТикТок».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!