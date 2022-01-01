«Харлаша выбрал мачеху?»: пассия резидента «Камеди» очаровала его смышленую дочь от Асмус

28-летняя Екатерина Ковальчук поделилась в Storeis микроблога итогами года, включив в ролик и кадры, на которых она предстала с маленькой девочкой на прогулке. Видимо, вместе их запечатлел Гарик Харламов.

Поговаривают, что в Гарик Харламов вот-вот сделает своей пассии Екатерине Ковальчук предложение руки и сердца. Он якобы уже познакомил красавицу-подругу из Сыктывкара с мамой. Будущая свекровь тепло приняла возлюбленную сына. Кроме того, актриса познакомилась и с единственной дочкой юмориста от Кристины Асмус.

Анастасия с легкостью приняла избранницу отца, пишет «Комсомольская правда». 28-летняя Екатерина Ковальчук поделилась в Storeis микроблога итогами года, включив в ролик и кадры, на которых она предстала с маленькой девочкой на прогулке. Видимо, вместе их запечатлел Гарик Харламов.

Однако парочка свой бурный роман с прессой не обсуждает. Кстати, ранее и Кристина Асмус призналась, что давно не одинока. У нее якобы есть мужчина, с которым она перезнакомила всю свою семью.

«Харлаша выбрал для дочери мачеху??», «Ну мало ли с каким ребенком она гуляет», «Ну и пусть знакомит и с мамой, и с дочкой! Что тут такого, они же не любовники! Свободный человек, холостяк», «Эх, кого Кристи упустила», «А мне нравится новая подружка Харлашки», «Милота!» — пишут фолловеры.

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