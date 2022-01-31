«Какая милота!»: Горбань растрогала поклонников, нарядив дочь и домашнего питомца в шапки-лапоушки

Мария Горбань поддержала тренд на шапки-лапоушки. Правда в отличие от Леры Кудрявцевой, которая сама нарядилась на прогулку в головной убор с «мышиными ушками», звезда «Кухни» приобрела новинку для дочки Фани. И заодно — для своего кота!

Знаменитость запечатлела малышку с питомцем на руках, подписав коротко снимок в личном блоге: «Мои». Кадр искренне растрогал многочисленных почитателей Марии Горбань.

«Какая милота!», «Похожи», «Какие клевые!», «Стиляги», «Две зайки милые», «Как похожи, славные малыши», — написали люди в комментариях.

К слову, ранее в шапку-лапоушку также наряжала свою младшую дочь жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик. Она сообщила, что ее наследница излечилась от «омикрона» и вскоре они улетят на море.

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