Что за веселые девчушки! Кудрявцева в шапке с «мышьими» ушками повеселилась с дочкой на улице

Лера Кудрявцева рассказала своим поклонникам, как она провела вечер. «Плов сделала, «Мимино» посмотрели. Пошла с Махой гулять!» — поведала ведущая.

50-летняя Лера Кудрявцева любит оригинальные вещи, и одна из них как раз оказалась на знаменитости. На сей раз звезда ТВ нарядилась в забавную шапку с «мышьими» ушками.

Ну а свою дочку Машу Лера Кудрявцева облачила в теплый комбинезон мандаринового оттенка, который сейчас в тренде. Наследница ведущей и хоккеиста Игоря Макарова повеселилась с мамой, рисуя на снегу ангела собственным телом.

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