Кроха в сумке-кенгуру: Нюша в струящемся платье в пол и платке предстала с дочкой и сыном в Абу-Даби

Певица в образе восточной принцессы предстала на кадрах из мечети шейха Зайда - первого президента ОАЭ.

Нюша является популярной певицей. Она не скрывает, что прославилась еще в юности, то так много работала, что почти не бывала дома. Со временем артистка расставила приоритеты. Она вышла замуж за Игоря Сивова и стала мамой.

У нее подрастает дочка Симба. В прошлом году певица снова сделала паузу в карьере, так как объявила о беременности. Чуть больше месяца назад у пары родился сын.

Примечательно, что Нюша уехала рожать в Дубай. Там она провела несколько месяцев. Супруги отпраздновали там Новый год и Рождество. Теперь пара проводит время в Абу-Даби.

Очередной день они решили провести насыщенно. супруги отправились в одно из самых знаменитых мест — мечеть шейха Зайда. Так как там женщины должны быть полностью покрыты одеждой, Нюша облачилась в струящееся персиковое платье в пол и платок с вышивкой.

С ней был муж, в которого в сумке-кенгуру дремал маленький сын. Малышка Симба облачилась в принтованный костюм и пышную мини-юбку. Они запечатлелись среди белоснежных стен.

«Я вчера осталась под большим впечатлением от посещения в Абу-Даби мечети шейха Зайда — первого президента ОАЭ», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многих умилили семейные кадры. «Какая же чудесная», «Тебе очень идет такой наряд», «Как же вам идет хиджаб», «Ты прям принцесса Востока», «Безумно красиво», «Детки чудесные», «Какой крохотный сынок», — прокомментировали пост подписчики.

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