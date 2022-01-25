«Симба собирается сказать тост»: Нюша в клетчатой рубашке предстала с дочкой за праздничным столом

Певица поделилась семейными кадрами. Она показала, как Симба рассмешила всю семью.

Нюша является популярной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Однако в прошлом году артистка сделала перерыв в карьере. Она не скрывает, что семья для нее стоит на первом месте.

После свадьбы с Игорем Сивовым у нее родилась дочка Симба. А в прошлом году она снова стала мамой. Звезда приехала в Дубай, где на свет появился ее сын. Имя крохи пара пока держит в тайне.

Примечательно, что Нюша в теплой стране встретила Новый год и Рождество. Она часто гуляет с детьми и устраивает фотосессии. Певица отмечала, что дочка заботится о братике и даже учит его разговаривать.

А теперь артистка поделилась кадрами, снятыми на Новый год. Она сидела за столом в клетчатом костюме и держала бокал. Симба предстала в платье с юбкой в шотландскую клетку.

«Сначала надо сказать, а потом уже дзинь», — пояснила ей мама. «Симба собирается сказать тост, но иногда в самый ответственный момент случается непредвиденное», — отметила звезда.

Малышка вместо тоста попросилась в туалет. Нюша и все члены семьи рассмеялись. Трогательное семейное видео умилило пользователей Сети. «Какая она милая», «Как вы круто выглядите», «Симба само очарование», «Ну всем бы быть такими искренними», «В три года говорить тосты — сильно», «Какое у нее милое платье», «Радует эта малышка», — прокомментировали пост подписчики.

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