«Единство борьбы противоположностей»: Хромченко показала, как теперь модно одеваться

Разные стили в одном комплекте теперь только приветствуются.

Эвелина Хромченко озвучила в эфире Первого канала главный принцип, от которого отталкиваются все современные дизайнеры и стилисты.

Это принцип единства и борьбы противоположностей, когда в одном образе сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи, из разных стилевых направлений.

В качестве примера она привела комплект, представленный на подиуме «Модного приговора».

«Сегодня каждая женщина может позволить себе одеться очень репрезентативно. И продемонстрировать в одном комплекте, как вот в этом, единство борьбы противоположностей, которое является главным принципом модного микса сегодня. Нашу героиню очень удивило, что внутри одного комплекта может быть и юбка, и спортивный стиль.

Видимо, под спортивным стилем она имела в виду бомбер, но и накладные карманы на юбке карго тоже имеют отношение к спортивному стилю. И ботинки имеют рифленую подошву, как у горных ботинок, однако поставлены на каблук. Нынешняя мода очень любит удивлять внезапными проявлениями стиля там, где этот стиль не ожидаем», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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