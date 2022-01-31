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Хит сезона: Хромченко показала трендовое сочетание брюк и актуальных сапог

Ведущая обратила внимание на укороченную модель одежды.

Хит сезона: Хромченко показала трендовое сочетание брюк и актуальных сапог
Эвелина Хромченко. Фото: Globallookpress.com

В этом сезоне в моду вошло сочетание брюк и сапог. Одно из направлений этого тренда — заправленные штанины в обувь.

Александр Рогов ранее рассказывал, что не в восторге от этого тренда, однако он предложил надевать невысокие казаки с широким голенищем. И тогда внешний вид будет выглядеть гармонично.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» нашла другое идеальное для себя сочетание: сапоги и кюлоты. Широкие и укороченные модели брюк не нужно заправлять в сапоги. Если обувь модная и стильная, у вас будет повод показать ее. На подиуме представили образ с трендовыми сейчас сапогами-трубами. С ними хорошо смотрятся не только разного фасона брюки, но и платья с юбками.

Актуальный комплект. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

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