«Это писк сезона!»: какие вещи скоро выйдут из моды, назвала Хромченко

Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» Первого канала рассказала о моде на перья. По словам ведущей, это пушистое украшение теперь встречается не только на праздничных нарядах, но и на повседневных.
Хромченко считает, что перьевое оформление особенно адекватно зимой, поскольку оно греет не хуже меха. Поэтому на него должны обратить внимание женщины, которые боятся холодов.
Ведущая предупредила, что перья — не ноский материал, кроме того, они плохо поддаются химчистке. Это должны осознавать модницы, покупая трендовую вещицу. Важно учесть и тот момент, что перья сейчас ярко звучат, но они скоро выйдут из моды.
«Это ровно тот писк сезона, который очень непродолжителен!» — сказала Хромченко.
Она посоветовала обратить внимание на аксессуары с перьями в виде брошей, серег, браслетов, сумочек. Они сильно не ударят по карману и позволят выглядеть актуально. Также практичны боа, которые пригодятся на праздники и в дальнейшем, а пока их можно носить хоть с пальто, хоть с жакетами.
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