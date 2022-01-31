«Это писк сезона!»: какие вещи скоро выйдут из моды, назвала Хромченко

Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» Первого канала рассказала о моде на перья. По словам ведущей, это пушистое украшение теперь встречается не только на праздничных нарядах, но и на повседневных.

больше по теме Хит сезона: Хромченко показала трендовое сочетание брюк и актуальных сапог Ведущая обратила внимание на укороченную модель одежды.

Хромченко считает, что перьевое оформление особенно адекватно зимой, поскольку оно греет не хуже меха. Поэтому на него должны обратить внимание женщины, которые боятся холодов.

Ведущая предупредила, что перья — не ноский материал, кроме того, они плохо поддаются химчистке. Это должны осознавать модницы, покупая трендовую вещицу. Важно учесть и тот момент, что перья сейчас ярко звучат, но они скоро выйдут из моды.

«Это ровно тот писк сезона, который очень непродолжителен!» — сказала Хромченко.

Она посоветовала обратить внимание на аксессуары с перьями в виде брошей, серег, браслетов, сумочек. Они сильно не ударят по карману и позволят выглядеть актуально. Также практичны боа, которые пригодятся на праздники и в дальнейшем, а пока их можно носить хоть с пальто, хоть с жакетами.

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