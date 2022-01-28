Советовала Хромченко: Собчак вышла на прогулку в пуховике – хите этой зимы в стиле «одеяло для слона»

Ксения Собчак после фэшн-советов Эвелины Хромченко приобрела пуховик — хит этой зимы в стиле «одеяло для слона». Ведущая озвучила тренды сезона на шоу «Модный приговор» Первого канала.
Кроме этой интересной модели утрированной ширины стилист также заметила, что актуальны куртки мини, с лаковым и металлическим отливом, а также ярко-оранжевые.
Отметим, что ранее точно в таком же пуховике, как у Ксении Собчак, но другого цвета появлялась на людях певица Лолила Милявская.
Также модный повтор сделала за Верой Брежневой и Ольга Орлова. Блондинки выбрали одинаковые брюки палаццо черного цвета.
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