Советовала Хромченко: Собчак вышла на прогулку в пуховике – хите этой зимы в стиле «одеяло для слона»

В такой же куртке ранее появлялась на публике Лолита Милявская.

Ксения Собчак после фэшн-советов Эвелины Хромченко приобрела пуховик — хит этой зимы в стиле «одеяло для слона». Ведущая озвучила тренды сезона на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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Кроме этой интересной модели утрированной ширины стилист также заметила, что актуальны куртки мини, с лаковым и металлическим отливом, а также ярко-оранжевые.

Отметим, что ранее точно в таком же пуховике, как у Ксении Собчак, но другого цвета появлялась на людях певица Лолила Милявская.

Также модный повтор сделала за Верой Брежневой и Ольга Орлова. Блондинки выбрали одинаковые брюки палаццо черного цвета.

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